14:12, 23 февраля 2026

Каллас затруднилась с ответом на вопрос о сокращении численности Российской армии

Каллас призвала страны ЕС добиваться от России сокращения численности ее армии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала министров иностранных дел стран-членов Евросоюз работать над лоббированием сокращения численности российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Кая Каллас заявила по прибытии на встречу глав МИД стран‑членов Евросоюза, что если будут вводиться ограничения для украинской армии, то таких же мер нужно добиваться по отношению к российским ВС. Однако на вопрос украинских журналистов, какой размер вооруженных сил РФ она считает оптимальным, дипломат затруднилась ответить, отметив, что это «не к ней».

При этом Каллас подчеркнула, что остается единственным европейским чиновником, который всерьез поднимает тему ограничения численности армии в контексте возможных мирных договоренностей. По ее словам, важнее не то, кто будет вести переговоры с Москвой, а то, что Брюссель будет требовать. «Евросоюз должен требовать как можно больше, чтобы получить хоть что‑то», — сказала Каллас.

Ранее Каллас представила список требований к России по Украине. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.

