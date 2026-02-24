Реклама

18:42, 24 февраля 2026Из жизни

Кошка проехала 25 километров под капотом машины и осталась жива

В Британии кошка забралась в моторный отсек автомобиля и проехала 25 километров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Erhan Sinmaz / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании кошка забралась в моторный отсек припаркованного автомобиля и доехала до соседнего города. Об этом сообщает BBC News.

Случай произошел в графстве Йоркшир. Кошка залезла под капот в городе Барнсли и незаметно проделала путь до Уэйкфилда — всего она проехала 25 километров. Водитель обнаружила попутчицу только благодаря собаке, которая странно отреагировала на машину. Несмотря на путешествие под капотом в условиях высокой температуры, кошка осталась жива.

Животное передали в центр Cats Protection в Лидсе, где у нее диагностировали ожоги лап, а также проблемы с глазами и зубами. Сотрудники приюта подчеркнули, что кошке невероятно повезло выжить. Ее назвали Матильдой.

Матильда не чипирована, и найти ее хозяев пока не удалось. В организации призывают всех, кто узнал кошку или видел ее в Барнсли, связаться с приютом. Если владельцы не объявятся, животное продолжат лечить, а затем подыщут ему новый дом.

В ноябре 2025 года сообщалось, что житель Сингапура спас уличную кошку от поймавшего ее питона. После этого он извинился перед змеей за то, что лишил ее ужина.

