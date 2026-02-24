Реклама

09:00, 24 февраля 2026

Массовый побег заключенных произошел после смерти наркобарона в Мексике

JN: 23 заключенных совершили побег из тюрьмы во время беспорядков в Мексике
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Sanchez / Reuters

В мексиканском штате Халиско после нападения на тюрьму произошел массовый побег заключенных. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Jalisco Noticias.

Уточняется, что из исправительного учреждения сбежали 23 заключенных. Речь идет о региональном центре исполнения наказаний в районе Икстапа, что в городе Пуэрто-Вальярта.

Это случилось после того, как на тюрьму напали вооруженные группы, о чем заявил секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес.

Соответствующие ориентировки уже были разосланы в федеральные субъекты, чтобы провести их задержание. По заявлению должностного лица, группы вооруженных лиц открыли стрельбу по объекту, протаранили ворота автомобилем, проникнув на территорию учреждения.

Тюремщики смогли отразить нападение. Погиб один сотрудник пенитенциарной полиции, противостоявший нападавшим. После атаки внутри учреждения разгорелись беспорядки. Для того чтобы их подавить, были привлечены дополнительные силы. Ситуацию взяли под контроль, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что не менее 26 человек погибли во время беспорядков в Мексике, последовавших после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско». По подозрению в насилии, мародерстве и грабеже также были задержаны 27 человек.

