На Украине отреагировали на отказ Словакии от поставок электроэнергии

«Укрэнерго»: Остановка Словакией поставок энергии не повлияет на энергосистему

Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на энергосистему Украины. Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает УНИАН.

В организации пояснили, что аварийные поставки электричества были редкими и минимальными. Отмечается, что они были необходимы для экстренной балансировки системы.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии на Украину. Это решение было принято в ответ на приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».