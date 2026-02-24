Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:36, 24 февраля 2026Бывший СССР

На Украине отреагировали на отказ Словакии от поставок электроэнергии

«Укрэнерго»: Остановка Словакией поставок энергии не повлияет на энергосистему
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на энергосистему Украины. Об этом заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает УНИАН.

В организации пояснили, что аварийные поставки электричества были редкими и минимальными. Отмечается, что они были необходимы для экстренной балансировки системы.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии на Украину. Это решение было принято в ответ на приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В США объяснили нападки Залужного на Зеленского

    На Украине отреагировали на отказ Словакии от поставок электроэнергии

    Британия начала учить ВСУ управлять боевыми вертолетами

    Названо способное разжечь войну Европы с Россией событие

    Знаменитый футболист скормил возлюбленную собакам и решил стать политиком

    Девушка в панике приехала на прием к врачу и узнала неожиданную причину своей боли

    Россиянам рассказали о главных врагах похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok