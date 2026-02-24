На Западе рассказали о страшной жизни украинских беженок в ЕС

FRA: Часть украинских беженок в ЕС подверглась сексуальному насилию

Каждая четвертая украинская беженка подвергалась сексуальному или физическому насилию с начала специальной военной операции. Об этом говорится в исследовании Агентства Евросоюза (ЕС) по основным правам (FRA).

Уточняется, что 62 процента пострадавших пережили насилие уже в странах Евросоюза, еще девять процентов — во время бегства. Более половины женщин заявили о сексуальных домогательствах, а 54 процента сталкивались с агрессией из-за украинского языка в общественных местах.

С начала СВО около 2,5 миллиона украинок получили временную защиту в странах ЕС, отмечается в публикации.

