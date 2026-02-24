Реклама

На Западе рассказали о страшной жизни украинских беженок в ЕС

FRA: Часть украинских беженок в ЕС подверглась сексуальному насилию
Фото: Hesther Ng / Keystone Press Agency / Global Look Press

Каждая четвертая украинская беженка подвергалась сексуальному или физическому насилию с начала специальной военной операции. Об этом говорится в исследовании Агентства Евросоюза (ЕС) по основным правам (FRA).

Уточняется, что 62 процента пострадавших пережили насилие уже в странах Евросоюза, еще девять процентов — во время бегства. Более половины женщин заявили о сексуальных домогательствах, а 54 процента сталкивались с агрессией из-за украинского языка в общественных местах.

С начала СВО около 2,5 миллиона украинок получили временную защиту в странах ЕС, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что жители города Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) прятали своих детей, чтобы их не смогли отобрать бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    На Западе рассказали о страшной жизни украинских беженок в ЕС

