В ДНР жители прятали своих детей от ВСУ и соседей

Жители города Димитрова в Донецкой народной республике (ДНР) прятали своих детей, чтобы их не смогли отобрать бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила РИА Новости беженка из Димитрова Елена Матвеева.

По ее словам, некоторые родители скрывали, что у них есть дети, даже от своих соседей. Семьи, которые не смогли спрятать, уехали из города. Собеседница агентства отметила, что ребенок из еще одной семьи начал выходить на улицу только после того, как стал совершеннолетним.

