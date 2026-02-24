Реклама

Названа выдавшая местонахождение инсценировавшей свою смерть экс-чиновницы деталь

KP.RU: Звонки дочери выдали прятавшуюся 13 лет экс-чиновницу Ступину
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При расследовании расправы над двумя обнальщиками следователи случайно вышли на скрывавшуюся 13 лет от правосудия Марианну Ступину, бывшего первого замминистра ЖКХ Астраханской области. По данным KP.RU, женщину выдали звонки ее дочери.

Так, правоохранители вычислили, что дочь экс-чиновницы часто общается по телефону с какой-то женщиной. Биллинг данного номера бился с адресом, где раньше жила Ступина с супругом.

«Мы установили прослушку. А потом пришли с обыском, сразу взяли образцы для ДНК у нее и дочки», — рассказал источник издания.

Изначально Ступина представлялась Татьяной и показывала ксерокопию паспорта на данное имя. Таким образом следователи установили, что бывшая чиновница не имела поддельного паспорта. Несмотря на то что она отрицала, что является Марианной Ступиной, ее муж сразу же во всем сознался, после чего у преступницы уже не было выхода, как подтвердить это.

Ранее сообщалось, что Ступина 13 лет скрывалась от следствия, инсценировав свою смерть. В 2012-м бывшая чиновница была осуждена на семь лет колонии за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода.

