18:32, 24 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы первые признаки возможных нарушений работы сердца

Кардиолог Рябенкова: Первые признаки проблем с сердцем маскируются под усталость
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог клиники «К+31» Ольга Рябенкова рассказала, какие симптомы могут свидетельствовать о начавшихся перебоях в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Наиболее типичным проявлением сердечных патологий остается боль или чувство сдавленности за грудиной, особенно при физической нагрузке или эмоциональном напряжении. Но часто люди жалуются лишь на нехватку воздуха, быструю утомляемость или отеки, усиливающиеся к вечеру», — рассказала Рябенкова.

Дополнительными настораживающими признаками она назвала внезапные приступы потливости, головокружения или эпизоды кратковременной потери сознания. По словам врача, эти симптомы указывают на нарушения ритма или снижение насосной функции миокарда. Игнорирование таких эпизодов может привести к развитию сердечной недостаточности или угрожающих жизни аритмий.

По словам врача, первые признаки нарушений работы сердца часто остаются незамеченными, поскольку их принимают за последствия усталости или стресса. Однако важно выявить болезнь именно на раннем этапе, чтобы предотвратить тяжелые осложнения. При появлении любых из перечисленных симптомов Рябенкова рекомендовала не откладывать визит к специалисту.

Ранее кардиолог Ирина Васильева рассказала о влиянии чая на здоровье сердца. По ее словам, этот любимый миллионами россиян напиток снижает риск развития различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

