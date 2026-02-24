Реклама

Экономика
15:11, 24 февраля 2026Экономика

Ситуация с экспортом из России через Балтику резко ухудшилась

Заход судов в российские порты на Балтике начал занимать 4-5 дней из-за льдов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Из-за сложной ледовой обстановки в Финском заливе российские и зарубежные суда ожидают захода в порты по четыре-пять дней. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал гендиректор морского контейнерного оператора «Аврора Лайн» Алексей Парилов.

Низкие температуры, стоявшие несколько недель, привели к тому, что акватория покрыта льдом на 80 процентов, а его толщина достигает 40 сантиметров. В последний раз похожая ситуация наблюдалась 15 лет назад.

«В этом году ухудшение ледовой обстановки развивалось стремительно, многие суда были уже в транзите. Я знаю о случаях, когда экипажи контейнеровозов отказывались от следования в Санкт-Петербург и выгружали груз в промежуточном порту», — рассказал Парилов.

По его словам, администрация порта Санкт-Петербург настроена лояльно к судовладельцам и старается максимально помочь им, но ей не хватает средств. Проблемы усугубляются тем, что многие контейнерные суда не имеют ледового класса, а значит, могут передвигаться только при поддержке ледоколов, которых не хватает.

Портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic оценивает количество судов, находящихся в порту, в 74 единицы, еще более 50 ожидают захода в порт. Помимо этого, четыре судна находятся в порту Приморска, а шесть ожидают захода туда.

Ранее компании и отраслевые ассоциации предупредили, что сохранение требований по осмотру подводной части судов на фоне ухудшения ледовой обстановки может привести к тому, что экспорт через порты Балтики полностью остановится, так как выполнить все требования безопасности станет технически невозможно.

