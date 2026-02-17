В России предупредили об остановке экспорта через Балтику

«Ъ»: Экспорт через порты на Балтике оказался под угрозой из-за льдов и осмотров

Сложная ледовая обстановка в Финском заливе наряду с сохранением требований по полному осмотру подводной части судов, входящих в акваторию, привела к тому, что экспорт через порты на Балтике существенно замедлился и оказался под угрозой полной остановки. Об этом со ссылкой на письма компаний и отраслевых ассоциаций сообщает «Коммерсантъ».

В Минтрансе подтвердили, что в начале марта толщина льда может превысить 0,3-0,4 метра. На этом фоне капитаны портов вводят ограничение на ледовое плавание.

В понедельник, 16 февраля, вступило в силу распоряжение капитана Большого порта Санкт-Петербург о том, что при достижении толщины льда 15-30 сантиметров суда без ледового усиления могут двигаться только под индивидуальной ледовой проводкой. Одновременно вводится обязательная ледовая проводка для судов класса Ice1.

С четверга, 19 февраля, при достижении толщины льда 30–50 см суда без ледовых усилений перестанут допускаться к плаванию, а для судов классов Ice1 и Ice2 при заходе в порт потребуется ледокольная проводка. Такое же ограничение действует в порту Усть-Луга.

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) в письме главе Минтранса Андрею Никитину указала, что на заход в порт и выход из него уходит по 8-12 часов. В свою очередь, ассоциация «Русская сталь» сообщает, что дефицит ледоколов в Балтийском море растягивает продолжительность проводки судна на срок от 16 до 24 часов.

Отдельно экспортеры напоминают, что в таких ледовых условиях проведение обязательных водолазных осмотров с видеофиксацией, без которых нельзя зайти в порт, существенно затруднено и фактически не обеспечивается в стабильном режиме.

Директор по обеспечению бизнеса «Русала» Алексей Гордымов в письме замглавы Минтранса Александру Пошиваю сообщил, что через Балтику поставляется глинозем для алюминиевых заводов компании, но сухогрузы с ним — последние в очередности на ледовую проводку. Из-за этого предприятия непрерывного цикла испытывают острую нехватку сырья.

АСОП предлагает усилить ледовый флот для Балтики и ввести мораторий на водолазный осмотр для неопасных грузов. Источник в угольной отрасли указал, что эти мероприятия повышают логистические расходы на 0,5-1,5 доллара за тонну груза, таким образом, угольщики только на осмотре теряют сотни миллионов долларов.

Ранее АСОП сообщила, что по итогам января грузооборот морских портов России опустился до 66,9 миллиона тонн, что на семь процентов меньше, чем в тот же период годом ранее.