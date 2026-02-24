Реклама

04:04, 24 февраля 2026

Парень элегантно отомстил мешавшему ему спать брату

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Boophuket / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником PremiumOxygen рассказал, как он хитроумно отомстил брату-геймеру, мешавшему ему спать. Тот по ночам предпочитал проводить время за играми, причем громко радовался как победам, так и поражениям.

«В те дни он был немного психованным, поэтому ему было все равно, что он не дает мне спать. Если бы я что-нибудь сделал силой, например, выключил бы его приставку, он, скорее всего, ответил бы гораздо жестче. Поэтому мне нужно было найти способ сделать так, будто я ни при чем», — объяснил автор.

В итоге он решил войти в настройки роутера со своего смартфона и поменять пароль на другой, а потом вернуть конфигурацию обратно. Это автоматически отключало все устройства в сети буквально на несколько мгновений, а затем снова подключало их. Однако и этого было достаточно, чтобы система отключила подростка от онлайн-игры.

«Это было идеально: если он начинал орать, я вышвыривал его из игры, и это выглядело как сбой. Затем я позволял ему начать другую игру и повторял свою месть. В итоге ему надоедало и он ложился спать. Думаю, это также сформировало у него что-то наподобие рефлекса: он старался не злиться, иначе устройство таинственным образом отключалось», — написал автор, добавив, что его месть так никогда и не была раскрыта.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на беспечность своего 25-летнего брата. По словам девушки, тот, нисколько не стесняясь окружающих, предается самоудовлетворению.

