04:01, 17 декабря 2025

Девушка пришла в ужас из-за ночного увлечения взрослого брата

Олег Давыдов
Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником SoftwareEconomy1140 пожаловалась на беспечность своего 25-летнего брата. По словам девушки, тот, нисколько не стесняясь окружающих, предается самоудовлетворению.

«Он не отличается особой осмотрительностью в подобных вопросах, считая других людей глухими, слепыми или глупыми. Он также достаточно зрелый, чтобы понимать, насколько это странно. Однажды я была в его ванной и услышал его стоны, в другой раз, входя в его комнату с открытой дверью, я мельком увидел на экране порно», — написала девушка.

Она добавила, что однажды всей семье пришлось ночевать в комнате брата из-за ремонта в остальных частях дома. Автор спала на другой стороне большой двуспальной кровати и проснулась от ритмичных покачиваний матраса.

«Самое вопиющее нарушение границ: ему приходилось спать в моей комнате несколько дней, пока я спала в другом месте, а прошлой ночью я узнала, что он занимался этим в моей постели. Я просто в ужасе, но я понятия не имею, как об этом рассказать. Мы живем в консервативном обществе, поэтому я не могу открыто обсуждать это. Я даже не знаю, как поговорить об этом с кем-либо», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit жестоко отомстила своей 78-летней бабушке за «мерзкие хлюпающие звуки». Старушка переехала в дом, где жили остальные члены ее семьи, и не только поселилась в комнате с рассказчицей, но и начала спать с ней в одной кровати.

