Продажи автомобилей в Европе резко упали

ACEA сообщила о резком снижении продаж новых автомобилей в странах Евросоюза

В Евросоюзе (ЕС) зафиксировано снижение автомобильных продаж. Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), по итогам января количество реализованных новых легковых машин в странах ЕС составило 799 625 единиц. Это на 3,9 процента хуже показателя аналогичного периода прошлого года, пишет РИА Новости.

В организации отметили, что январь стал вторым подряд месяцем, принесшим проблемы дилерам и производителям. Тяжелее всего ситуация обстоит на двух главных европейских рынках. Во Франции было реализовано на 6,6 процента машин меньше, чем год назад. В Германии падение объема продаж оказалось аналогичным. На этом фоне приятным исключением стали Италия, где зафиксирован рост покупательского спроса на 6,2 процента, а также Испания, где объем реализации увеличился на 1,1 процента.

Немецкий концерн Volkswagen Group в январе столкнулся со спадом интереса к своей продукции на 3,7 процента. Французская Renault понесла более существенные потери, сократив продажи на 16,7 процента. Зато концерн Stellantis сумел нарастить реализацию автомобилей в Европе на 9,1 процента. Продажи американской Tesla в ЕС просели на 1,6 процента. Зато стремительный рывок совершил китайский BYD. Объем реализации в странах Евросоюза подскочил на 175,3 процента.

Также отмечается, что традиционные технологии сдают позиции. Продажи бензиновых машин в январе в Европе обвалились на 28,2 процента (до 175 989 единиц), а дизельных — на 22,3 процента (до 64 550 единиц). При этом спрос на чистые электромобили резко вырос — на 34 процента (154 230 единиц). Еще более значительный рост продемонстрировали подключаемые гибриды — на 28,7 процента (78 741 машина).

Самыми популярными у жителей ЕС являются гибридные автомобили (без подзарядки от сети). Их продажи выросли на 6,2 процента (308 364 экземпляра). Реализация остальных упала на 36,5 процента (17 750 машин).

Ранее автомобильный эксперт Юрий Чистов перечислил россиянам основные нововведения, вступающие в силу с 1 марта.