Автомобилистам назвали важные изменения с 1 марта

Эксперт Чистов: Полис ОСАГО при постановке машины на учет с 1 марта не нужен

Начало весны принесет ряд изменений в жизнь российских автомобилистов и структуру авторынка, сообщает агентство «Прайм». Генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов перечислил основные нововведения, вступающие в силу с 1 марта.

Наиболее значительным изменением эксперт назвал отмену требования предъявлять полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) при регистрации транспортного средства. Но наличие страховки остается обязательным условием для эксплуатации машины, а ужесточение штрафных санкций будет мотивировать водителей соблюдать законодательство, подчеркнул Чистов.

Раньше на перерегистрацию машины новому владельцу отводилось только 10 суток, а его нерасторопность грозила прежнему собственнику большими неприятностями вплоть до запрета на регистрационные действия, эвакуации транспортного средства на штрафстоянку и необходимости оплачивать штрафы за нарушения, допущенные новым водителем. «Теперь бывший собственник может спокойно подать заявление о снятии автомобиля с учета практически мгновенно, избежав штрафов за правонарушения нового владельца. Это существенно облегчает ситуацию, избавляя бывших хозяев от неприятных последствий», — объясняет эксперт.

Будущих водителей с 1 марта также ожидают новшества. В подготовке сократилось число программ обучения вождению с 62 до 47 позиций, а теоретическую часть можно осваивать дистанционно, но с обязательным контролем посещаемости и успеваемости. Для отработки практических навыков теперь разрешено задействовать не только специализированные автодромы, но и территории автопарков предприятий.

С 1 марта вступают в силу требования по локализации автомобилей, используемых в такси. Теперь машины должны не просто собираться в России, но и набирать установленное количество баллов за использование отечественных компонентов. Эксперт советует потенциальным покупателям автомобилей с пробегом сохранять бдительность. Машины, работавшие в такси, особенно без лицензии, все еще появляются на вторичном рынке, часто скрывая свою непростую историю. «Покупателям надо бояться не машин из такси как таковых, а проблемных автомобилей. Перед покупкой обязательно смотрите диагностические отчеты», — подытожил Чистов.

