00:34, 24 февраля 2026Мир

Россия и США обсудили новый договор по ядерным вооружениям

Reuters: Россия обсудила с США в Женеве новый договор по ядерным вооружениям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Представители США и России обсудили возможности заключения многостороннего договора о контроле над ядерным вооружением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Встреча состоялась в понедельник, 23 февраля, в Женеве. Ожидается, что 24 февраля американская сторона проведет переговоры по данному вопросу с китайской делегацией.

5 февраля истек срок действия договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном. Как отметил в беседе с «Лентой.ру» исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл, увеличение стратегических сил России и США еще больше дестабилизирует взаимный баланс «ядерного террора» и подтолкнет Китай к расширению своих стратегических ядерных сил ответного удара.

Договор СНВ-III был подписан 8 апреля 2010 года в Праге между президентами России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой. В 2021 году Россия и США договорились о продлении срока действия договора до 2026 года. Однако на фоне конфликта на Украине и военной помощи Киеву со стороны Запада 21 февраля 2023 года Путин объявил о приостановке участия Москвы в СНВ-III и позднее подписал соответствующий закон. При этом Россия соблюдает все положения договора и предложила в 2025 году США соблюдать ограничения после истечения срока действия соглашения в 2026 году.

