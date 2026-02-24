Реклама

16:14, 24 февраля 2026

Россиян предупредили об активизации мошенников накануне гендерных праздников

Вениамин Лыков
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники накануне гендерных праздников — 23 Февраля и 8 Марта — активизировали рассылки от имени фейковых маркетплейсов и крупных онлайн-магазинов. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

«Как правило, злоумышленники меняют "упаковку", а не саму схему. В преддверии 23 февраля и 8 марта они рассылают СМС и сообщения в мессенджерах с текстом: "Подарите своему мужчине подарок", "Успейте заказать до праздника" и так далее. Ссылка может вести на фишинговый сайт с "авторизацией" для кражи логинов и паролей», — сказал Иевлев.

Он добавил, что жертва может оказаться также на поддельном сайте известного магазина или маркетплейса. Если ввести на нем данные карты для оплаты, то деньги списываются мошенниками. Еще в одном сценарии ссылка ведет на авторизацию в мессенджере, и тогда преступники крадут аккаунт.

«Из новых, усиливающихся сценариев атак — сообщения от "службы безопасности" банка или Центробанка с предупреждениями о блокировке переводов или о подозрительных операциях. Дальше схема стандартная: человека вводят в стресс и под любыми предлогами выманивают коды из СМС и пуш-уведомлений, чтобы получить доступ к онлайн-банку или "Госуслугам"», — предупредил Иевлев.

Он добавил, что преступники используют разные тактики применительно к мужчинам и женщинам. В первом случае они могут завлекать жертв обещаниями выгоды, скидками на технику или автомобили, а также различными срочными финансовыми вопросами. Во втором случае злоумышленники используют эмоциональное давление, «праздничные» предложения и сценарии с подарками.

Ранее россиян предупредили о фейковых корпоративных чатах к 23 Февраля. От имени женского коллектива мошенники поздравляют мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. В чате публикуются пожелания, стихи, картинки и главное — ссылка якобы на корпоративный ресурс, где нужно получить подарок.

