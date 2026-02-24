Россиянам назвали способы избавиться от соседских тараканов

Эксперт Бондарь: Убедить соседей избавиться от тараканов поможет участковый

От тараканов, которые бегут в квартиру от соседей, нужно пытаться избавиться вместе или позвать на помощь участкового. Способы предотвратить распространение вредителей назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Газета.ru».

Специалист пояснил, что обычно насекомые проникают в квартиру через вентиляцию. Однако наглухо закрывать это отверстие опасно — это нарушит воздухообмен в жилье и спровоцирует плесень. Дополнительно защитить вентиляцию можно при помощи мелкой сетки. Одновременно с этим стоит проверить наличие щелей в стенах, вокруг труб или розеток — если они есть, их стоит заделать.

Помимо этого, Бондарь посоветовал побеседовать с соседями и договориться о совместной борьбе с тараканами. Например, можно вызвать службу дезинсекции на весь подъезд или хотя бы на пару квартир.

Если соседи избегают разговоров о вредителях, нужно действовать через управляющую компанию. Можно попросить специалистов проверить вентиляционные каналы и установить на них защитные сетки.

«Следующим шагом может быть участковый. У него есть полномочия прийти к жильцам и провести беседу. Но для фиксации антисанитарии и наличия тараканов обычно требуется акт осмотра с участием управляющей организации и Роспотребнадзора. Поэтому сразу стоит написать заявление и туда», — заключил Бондарь.

Ранее жители Владивостока пожаловались на выпрыгивающих из мусорных баков крыс.