Россиянам объяснили появление толстых воробьев в городах

Биолог Феоктистова: Воробьи в городах толстеют из-за фастфуда

Воробьи в российских городах начали страдать от ожирения из-за фастфуда. Появление толстых птиц на улицах объяснила ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова, пишет РИА Новости.

По словам специалистки, многие городские звери и птицы ищут пищу рядом с разными точками быстрого питания. В результате воробьи научились переваривать быстрые углеводы. Эксперт предполагает, что такая способность появилась и у многих других видов.

«В результате они начинают в городе толстеть. Точно так же, как у людей, это отрицательно сказывается на их здоровье. Если ты набираешь вес, у тебя меняется гормональный фон, а он может меняться в сторону ухудшения размножения, в частности», — пояснила Феоктистова.

При этом птицы, как и люди, стремятся жить в городах, несмотря на потенциальную опасность для здоровья. Дело в том, что в таких местах меньше хищников, а значит, выше шансы выжить.

