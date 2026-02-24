Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 24 февраля 2026Экономика

Россиянам объяснили появление толстых воробьев в городах

Биолог Феоктистова: Воробьи в городах толстеют из-за фастфуда
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Воробьи в российских городах начали страдать от ожирения из-за фастфуда. Появление толстых птиц на улицах объяснила ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова, пишет РИА Новости.

По словам специалистки, многие городские звери и птицы ищут пищу рядом с разными точками быстрого питания. В результате воробьи научились переваривать быстрые углеводы. Эксперт предполагает, что такая способность появилась и у многих других видов.

«В результате они начинают в городе толстеть. Точно так же, как у людей, это отрицательно сказывается на их здоровье. Если ты набираешь вес, у тебя меняется гормональный фон, а он может меняться в сторону ухудшения размножения, в частности», — пояснила Феоктистова.

При этом птицы, как и люди, стремятся жить в городах, несмотря на потенциальную опасность для здоровья. Дело в том, что в таких местах меньше хищников, а значит, выше шансы выжить.

Ранее в Санкт-Петербурге заметили необычных зубастых уток. Речь идет о двух самках среднего крохаля — обычно эти птицы зимуют в Европе. Средние крохали являются крупными птицами из семейства утиных и отличаются длинным узким клювом с зубами, а также особой диетой — в отличие от других уток, они питаются не только растениями, но и рыбой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал предупреждение о применении ядерного компонента

    Автомобилистам напомнили о важных изменениях с 1 марта

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Наличие у Киркорова огромного долга за ЖКУ опровергли

    Прославленный подвигами советский ледокол обеспечили контрабандой

    В США признали ненужность вооружения «Геркулеса»

    В Раде анонсировали законопроект о выборах

    Положение Tesla на одном из важных рынков резко ухудшилось

    Появилось видео с моментом подрыва полицейского автомобиля в Москве

    Пырнувший одноклассника ученик следовал советам школьницы из другого региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok