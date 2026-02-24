Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:02, 24 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о главных врагах похудения

Тренер Брабечан: Хронический стресс мешает похудеть даже при нормальном питании
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Yanalya / Freepik

Когда мозг уставшего человека перегружен, ему не до подсчета калорий — ему нужно быстрое облегчение, а самое простое удовольствие — это еда, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Нутрициолог заметил, что, когда человек нервничает, тело включает режим «опасность, выжить, сохранить энергию» и держит гормон стресса кортизол на высоком уровне. Тем временем организм подозревает, что времена пришли нестабильные, и начинает запасать жир, особенно в области живота, добавил он. На уровне физиологии глюкоза в крови скачет: сначала выброс сахара на борьбу, потом спад, и появляется тяга к сладкому и ощущение голода, объяснил тренер.

«Мозгу нужна быстрая награда, а не брокколи. Сладкое и жирное дают дофамин и серотонин, становится полегче. Плюс еда это доступный и социально приемлемый способ себя пожалеть. Если человек годами при стрессе тянулся к холодильнику, у мозга сформировалась цепочка: стресс, еда, временное облегчение. Дальше это срабатывает на автомате, даже без реального голода», — рассказал эксперт.

Хронический стресс мешает похудению даже при нормальном питании

Юрий Брабечантренер-нутрициолог

Он пояснил, что повышенный кортизол мешает работе инсулина. Недосып добавляет: меньше лептина (гормон сытости), больше грелина (гормон голода), из-за чего утром — усталость, вечером — голод, днем — кофе и быстрые перекусы, добавил нутрициолог. Брабечан подчеркнул: когда мозг перегружен, ему не до подсчета калорий, ему нужно быстрое облегчение — еда.

«Часто проблема не в еде, а в том что за ней стоит: перегрузка, отсутствие отдыха, отношения, работа. Еда тут симптом. Если вечерние срывы стали системой, разговор с психологом это не слабость, а нормальный шаг. Полностью перестать заедать стресс не нужно, печенька после тяжелого дня это нормально. Цель в том, чтобы это был осознанный выбор, а не автопилот», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее нутрициолог Ирина Гейкало объяснила, почему зимой усиливается аппетит и появляется тяга к жирной пище. По ее мнению, в холода больше хочется есть из-за скрытого обезвоживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В США объяснили нападки Залужного на Зеленского

    На Украине отреагировали на отказ Словакии от поставок электроэнергии

    Британия начала учить ВСУ управлять боевыми вертолетами

    Названо способное разжечь войну Европы с Россией событие

    Знаменитый футболист скормил возлюбленную собакам и решил стать политиком

    Девушка в панике приехала на прием к врачу и узнала неожиданную причину своей боли

    Россиянам рассказали о главных врагах похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok