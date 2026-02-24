Реклама

14:17, 24 февраля 2026

Россиянин организовал в Таиланде мошенническую группировку по выводу денег

В Таиланде арестовали россиянина, организовавшего мошенническую сеть
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде арестовали россиянина, организовавшего мошенническую группировку по выводу денег. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

23 февраля сотрудники Центрального следственного бюро ликвидировали трансграничную мошенническую сеть, в которой участвовали 35-летний гражданин России Сергей Хабаров и 20-летняя таиландка Сасивимон Сончароен. Мужчине и женщине предъявили обвинения в совершении онлайн-мошенничества. Предположительно, они использовали подставные счета для вывода крупных сумм наличных денег в Паттайе и окрестностях города.

У злоумышленников изъяли девять банковских карт, три телефона и ноутбук. На допросе в полицейском участке подозреваемые отрицали обвинения. На данный момент они находятся под стражей. Разбирательства по делу продолжаются.

Ранее тренера по физподготовке из России арестовали и посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы ученицы. Женщина не смогла похудеть за полторы недели по методике фитнес-гуру.

