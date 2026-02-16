Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:35, 16 февраля 2026Путешествия

Фитнес-гуру из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы не похудевшей ученицы

Mash: Тренера из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы ученицы
Алина Черненко

Фото: Vachira Vachira / NurPhoto via Getty Images

Тренера по физподготовке из России арестовали и посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Москвича Михаила Б., работавшего в этой азиатской стране без соответствующего разрешения, задержали на острове Панган. Суд наложил на него штраф в размере 2,3 тысячи батов (около 5,7 тысячи рублей). Россиянин все оплатил и захотел вернуться на родину, но его не отпустили.

По одной из версий, фитнес-гуру могли арестовать из-за жалобы подопечной, которая не смогла похудеть за полторы недели по его методике. Как пишет источник, после одного из занятий она накричала на Михаила и заявила, что тот «еще пожалеет».

Сейчас соотечественник находится в тюрьме на острове Самуи. По словам местных жителей, оттуда заключенных часто отправляют в иммиграционный центр в столицу Таиланда Бангкок.

Ранее семь россиян, казах и украинец оказались под угрозой десяти лет тюрьмы в Таиланде за организацию нелегального покерного клуба. Друзья устраивали азартные игры на роскошной вилле на Пхукете.

