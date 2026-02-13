Россияне, казах и украинец оказались под угрозой тюрьмы в Таиланде из-за азартных игр

Семь россиян, казах и украинец оказались под угрозой десяти лет тюрьмы в Таиланде за организацию нелегального покерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, друзья устраивали азартные игры на роскошной вилле в районе Раваи на Пхукете. Они рекламировали свой клуб в соцсетях и приглашали в него преимущественно иностранцев. Оплату организаторы принимали в криптовалюте или тайских батах. В качестве вступительного взноса за сессию брали 20 тысяч батов (около 49 тысяч рублей).

Перед очередной игрой полицейские устроили засаду вокруг виллы и задержали друзей прямо за столом для покера. У них изъяли фишки, карты, телефоны и компьютеры. Нарушителям грозит уголовное наказание.

