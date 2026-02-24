Реклама

10:13, 24 февраля 2026

Россиянин зарубил отца после отказа взять на себя вину в преступлении

На Алтае житель сбил женщину и зарубил отца за отказ взять вину на себя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с жертвой и расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Предварительно установлено, что 24 февраля водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся с места. Оттуда он направился к отцу, с которым у него возник конфликт. Тогда мужчина схватился за топор и нанес им пенсионеру множественные удары по голове и телу. Спасти потерпевшего не удалось.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как стало известно Telegram-каналу «112», ссора с отцом у 40-летнего мужчины произошла после того, как он получил отказ на просьбу взять на себя вину за ДТП.

Ранее сообщалось, что в Приморье житель предстанет перед судом за сожжение женщины заживо.

