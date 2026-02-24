Реклама

Дело о сожжении россиянки заживо дошло до суда

В Приморье житель предстанет перед судом за сожжение женщины заживо
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Приморском крае перед судом предстанет 49-летний житель за жестокую расправу над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчине вменяют пункт «д» части 2 статьи 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. По версии следствия, в июле 2025 года он в состоянии алкогольного опьянения приревновал дома 50-летнюю знакомую, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске житель узнал секрет жены и получил удары ножом.

