Россиянин узнал секрет жены и получил удары ножом

В Хабаровске будут судить женщину, ударившую мужа ножом из-за обвинений в измене

В Хабаровске перед судом предстанет 38-летняя жительница, ударившая ножом супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 30 ноября 2025 года женщина вернулась домой, где муж стал возмущаться ее поведением и уличил в измене. Она разозлилась, схватила нож и несколько раз им ударила супруга. Прибывшие медики смогли спасти потерпевшего.

Женщину взяли под стражу.

