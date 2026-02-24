Реклама

Силовые структуры
08:06, 24 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин узнал секрет жены и получил удары ножом

В Хабаровске будут судить женщину, ударившую мужа ножом из-за обвинений в измене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sandy Millar / Unsplash

В Хабаровске перед судом предстанет 38-летняя жительница, ударившая ножом супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 30 ноября 2025 года женщина вернулась домой, где муж стал возмущаться ее поведением и уличил в измене. Она разозлилась, схватила нож и несколько раз им ударила супруга. Прибывшие медики смогли спасти потерпевшего.

Женщину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Амурской области суд отобрал машину у россиянина после похода с семьей в лес.

