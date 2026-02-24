Реклама

Силовые структуры
07:40, 24 февраля 2026Силовые структуры

Суд отобрал машину у россиянина после похода с семьей в лес

В Амурской области суд вынес приговор мужчине, собравшему в лесу коноплю
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Steven Kamenar / Unsplash

Сковородинский районный суд в Амурской области приговорил к 3,5 года условно жителя, собравшего в лесу коноплю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ. Установлено, что в августе 2025 года он со своей семьей поехал в лес около села Албазино, чтобы пособирать грибы и орехи. В какой-то момент он заметил на поляне кусты конопли и, пока никто не видел, собрал их в пакет и спрятал в багажнике.

Вечером машину остановили силовики для проверки. Мужчина им сам признался, что в багажнике лежит пакет с коноплей. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это каннабис весом около 670 граммов.

Суд учел сотрудничество мужчины со следствием и приговорил к условному сроку. Также у него изъяли машину Toyota Hilux Surf.

