Путешествия
16:37, 24 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала отдых на Бали фразой «минута на улице — и ты промокаешь до трусов»

Россиянка рассказала об отдыхе на Бали в условиях сильных дождей
Елизавета Гринберг (редактор)

Российская туристка описала отдых на Бали в условиях сильных дождей фразой «минута на улице — и ты промокаешь до трусов». Об обстановке на популярном острове Азии она рассказала «Ленте.ру».

Это не первый приезд москвички Полины на Бали. Девушка отметила, что зима в регионе действительно считается сезоном дождей, однако, по ее опыту, обычно ливень продолжается несколько часов, но не несколько дней.

«Это, конечно, очень осложняет жизнь на острове — нереально куда-то выехать, нереально рассчитать свое время, встретиться на кофе или сходить за продуктами. Курьеры тоже не хотят доставлять еду в такую погоду», — поделилась отдыхающая.

Она также рассказала, что в ее районе — Улувату — сильных подтоплений нет, однако на дорогах наблюдается огромное количество глубоких луж. Они закрывают обзор на опасные участки во время движения на транспортных средствах — неровности и ямы, объяснила Полина. Также россиянка назвала большой проблемой влажность, из-за которой вещи не сохнут, а апартаменты покрываются плесенью.

«Кажется, что балийские дома вот-вот развалятся. Все ходит ходуном, все хлипкое.<...> Конечно, ощущения неприятные. Отдыхом это назвать трудно. Люди, которые приезжают сюда зимой именно в отпуск, скорее всего, сильно разочаровываются, потому что дожди могут затянуться», — отметила Полина.

Кроме того, издание Jakarta Globe пишет, что власти Бали объявили красный уровень погодной опасности из-за проливных дождей. Ситуация привела к масштабным оползням и наводнениям. Прогнозируется, что ливни не прекратятся до 26 февраля, ожидается и усиление ветра до 12,5 метра в секунду. Помимо этого, Telegram-канал Mash поделился кадрами с улиц острова, на которых люди передвигаются по колено в воде. Некоторые из них даже используют сапы для вынужденных выходов из дома.

Ранее российская светская львица Наталья Дормидошина оказалась при смерти на индонезийском острове Бали. Она заразилась лихорадкой денге.

