Сообщение о владеющей MAX компании с Британских Виргинских островов оказалось фейком

Данные о зарубежном владельце MAX оказались недостоверными

Распространившаяся в сети информация о том, что владельцем национального мессенджера МАХ является компания с Британских Виргинских островов, является недостоверной. Головная компания работает в правовом поле России, что закреплено в уставных документах.

В частности канал ЕЖ (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов) со ссылкой на жену бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) написал, что мессенджер MAX якобы является офшорным активом. «Оказывается, компания, являющаяся итоговым звеном в цепочке владельцев Max, зарегистрирована на Британских Виргинских островах», — говорится в сообщении.

Головная компания МАХ на самом деле давно работает в правовом поле России. Мессенджер разработан ООО «Коммуникационная платформа», дочерней компанией VK, с учетом современных российских реалий и включает широкий набор функций. Компания «Коммуникационная платформа» будет отвечать за работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией, распоряжение об этом подписал в прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин.

Процесс редомициляции завершился в 2023 году. 10 августа 2023 года Советом директоров Компании также было принято решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). Международная компания зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Это территория с особым правовым режимом, созданная для возврата российского бизнеса из зарубежных юрисдикций.

Примечательно, что уже 500 компаний сменили зарубежную прописку на российскую, сообщал председатель правительства Михаил Мишустин. 18 апреля минувшего года группа «Эталон» получила официальное согласие на продолжение деятельности за пределами Кипра и представила документы на регистрацию в России в рамках редомициляции. В январе холдинг Skillbox завершил процедуру редомициляции с Кипра тоже в Калининградскую область. По данным на 2024 год, с 2018 по 2024 год процедуру редомициляции в Россию завершили в совокупности около 300 компаний, вместе с тем около 70 процентов из них сменили юрисдикцию в 2023 году. За то время объявили о переводе бизнеса материнская компания «ВКонтакте» — VK, золотодобытчики Polymetal, поставщик IТ-решений Softline.

Сообщение о том, что владельцем мессенджера МАХ является компания с Британских Виргинских островов, не получило распространения в российских СМИ.

