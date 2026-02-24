Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 24 февраля 2026Мир

Стало известно о серьезном ударе России по Японии из-за Курильских островов

Berliner Zeitung: РФ закрыла вопрос о принадлежности Курильских островов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Россия завершила спор о принадлежности Курильских островов с Японией, «значительно ужесточив» политику по отношению к Токио. Об этом заявил журналист Николас Бутылин в статье для издания Berliner Zeitung.

«В 2020 году Россия внесла поправки в свою Конституцию, установив, что никакие территории не могут быть переданы. Это фактически решило вопрос о Курильских островах. Для Токио это стало серьезным ударом», — говорится в сообщении.

По данным издания, раньше обсуждалась возможность компромисса по этому вопросу между Москвой и Токио, но из-за политики нового премьер-министра Японии ситуация оказалась в тупике.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Японии сейчас сведены к нулю, страны не ведут диалог. Он добавил, что Токио в отношениях с Москвой занимает недружественную позицию, в условиях которой договоренности между странами, в том числе по вопросу мирного договора, невозможны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СК назвал причину взрыва около машины ГАИ в Москве

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    Названа проблема рубля

    Внешность Селены Гомес в купальнике на фото папарацци вызвала споры в сети

    Разведка раскрыла планы по вооружению Украины ядерной бомбой

    В России ответили анонсировавшему в годовщину СВО новые удары Зеленскому

    Раскрыты детали миллиардной аферы на поставках наборов для гигиены российским солдатам

    Гуменник высказался об отстранении российских фигуристов

    Автомобилистам назвали важные изменения с 1 марта

    В Европе пришли в уныние из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok