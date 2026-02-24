Berliner Zeitung: РФ закрыла вопрос о принадлежности Курильских островов

Россия завершила спор о принадлежности Курильских островов с Японией, «значительно ужесточив» политику по отношению к Токио. Об этом заявил журналист Николас Бутылин в статье для издания Berliner Zeitung.

«В 2020 году Россия внесла поправки в свою Конституцию, установив, что никакие территории не могут быть переданы. Это фактически решило вопрос о Курильских островах. Для Токио это стало серьезным ударом», — говорится в сообщении.

По данным издания, раньше обсуждалась возможность компромисса по этому вопросу между Москвой и Токио, но из-за политики нового премьер-министра Японии ситуация оказалась в тупике.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Японии сейчас сведены к нулю, страны не ведут диалог. Он добавил, что Токио в отношениях с Москвой занимает недружественную позицию, в условиях которой договоренности между странами, в том числе по вопросу мирного договора, невозможны.