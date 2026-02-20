В Кремле заявили о низшей точке в отношениях с восточным соседом России

Отношения России и Японии в настоящее время сведены к нулю, страны не ведут диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Токио в отношениях с Москвой занимает недружественную позицию, в условиях которой договоренности между странами, в том числе по вопросу мирного договора, недостижимы.
Ранее стало известно, что правительство Японии решило внести свой вклад в программу поддержки Украины PURL. Сообщалось, что деньги Токио пойдут исключительно на покупку нелетального оборудования и снаряжения для Вооруженных сил Украины.