13:20, 20 февраля 2026Мир

В Кремле заявили о низшей точке в отношениях с восточным соседом России

Песков: Отношения России и Японии сведены к нулю, страны не ведут диалог
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Отношения России и Японии в настоящее время сведены к нулю, страны не ведут диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Токио в отношениях с Москвой занимает недружественную позицию, в условиях которой договоренности между странами, в том числе по вопросу мирного договора, недостижимы.

Ранее стало известно, что правительство Японии решило внести свой вклад в программу поддержки Украины PURL. Сообщалось, что деньги Токио пойдут исключительно на покупку нелетального оборудования и снаряжения для Вооруженных сил Украины.

