18:04, 24 февраля 2026

Связанный с Эпштейном европейский политик попытался покончить с собой

Экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой на фоне скандала с Эпштейном
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via Getty Images

Бывший генеральный секретарь и экс-премьер-министр Норвегии Торбьерн Ягланд был госпитализирован 17 февраля после попытки покончить с собой на фоне расследования его связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает норвежский портал iNyheter со ссылкой на источники.

«Бывший премьер-министр Торбьорн Ягланд был госпитализирован неделю назад», — сказано в сообщении.

Согласно данным собеседника портала, состояние здоровья политика оценивается как тяжелое. При этом источник отказался предоставлять информацию о медицинском учреждении, в котором находится Ягланд.

Ранее Совет Европы снял дипломатический иммунитет с Ягланда, в отношении которого ведется расследование по подозрению в коррупции и связи с Эпштейном. Собщается, что чиновник останавливался в резиденции Эпштейна в Нью-Йорке в 2018 году, а также в Париже в 2015 и 2018 годах.

