Украинская шпионка следила за командирами ВС РФ в российском городе

Шпионившая за командирами ВС РФ россиянка получила 18 лет за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии уроженку Санкт-Петербурга Анастасию Донову по делу о государственной измене. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, Анастасия Донова вместе с подругой вела слежку за представителями командования вооруженных сил России. Фото и видеонаблюдение велось как за представителями командного состава России, так и за одним из должностных лиц Луганской народной республики (ЛНР).

Россиянка вступила в ряды украинской разведки, проживая в Выборге Ленинградской области. Для выполнения заданий кураторы велели ей прибыть в Ростов-на-Дону. Донова и ее знакомая получили задание изготовить взрывное устройство и приобрели необходимые для этого предметы и вещества.

