Начальник отдела земельных ресурсов оказался украинским шпионом

В Харьковской области задержали чиновника, оказавшегося шпионом Украины

В Харьковской области задержали начальника отдела земельных ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства администрации Волчанского городского совета Максима Маймулина. Об этом со ссылкой на управление внутренних дел военно-гражданской администрации области сообщает ТАСС.

По данным следствия, Маймулин работая в регионе занимался шпионской деятельностью в пользу Украины.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя за передачу Украине сведений о Вооруженных силах России. В 2022-2023 годы он сотрудничал с зарубежным куратором и выполнял его задания.