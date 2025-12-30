Реклама

Силовые структуры
13:49, 30 декабря 2025Силовые структуры

Рискнувший своим домом украинский шпион заработал 12-летний срок

Житель Запорожской области получил 12 лет колонии за шпионаж
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя за передачу Украине сведений о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о шпионаже. Установлено, что в 2022-2023 годы он сотрудничал с зарубежным куратором и выполнял его задания — занимался слежкой за передвижением личного состава и военной техники Российской армии, передачей данных по телефону. В частности он передал координаты места неподалеку от своего дома. Информация собиралась для нанесения ударов.

Мужчина признал вину в суде.

Ранее сообщалось, что в 2025 году задержаны 300 человек за поджоги на объектах транспорта России.

