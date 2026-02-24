Реклама

В Госдуме призвали отказаться от давления на Telegram через Дурова

Депутат Ющенко: Давление на Telegram неэффективно для борьбы с терроризмом
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Причастность основателя Telegram Павла Дурова к содействию терроризму должны расследовать сотрудники правоохранительных органов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. Тем не менее он призвал отказаться от давления на мессенджер, подчеркнув, что развитие технологий невозможно без определенных рисков.

«Претензия к Дурову в том, что террористическая деятельность осуществлялась через Telegram. Но в мире высоких технологий гарантировать отсутствие таких действий практически невозможно, — сказал политик. — Я бы привел в пример высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он говорил, что, действительно, через мессенджер на людей оказывается влияние, через него ведется коммуникация. Но вот есть глава КГБ, и следить за этим — его обязанность. Почему граждане должны быть лишены чего-то, если спецслужбы должны просто выполнять свою работу?»

Ющенко сравнил блокировку мессенджеров из-за угрозы терроризма с борьбой с грабежами путем лишения людей квартир и имущества. Он подчеркнул, что работа правоохранительных органов должна быть сосредоточена на борьбе с преступностью, а не на ограничении граждан.

«В любом коммуникационном сервисе много положительного и отрицательного. Да, у нас есть мессенджер Max, но он должен развиваться в конкурентной борьбе. Запрещать Telegram, давить на него, я не вижу смысла», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что ФСБ расследует действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела в России. Речь идет об уголовном деле по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

