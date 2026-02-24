В России запустили обучающий курс для МСП по выходу на биржу

Корпорация МСП запустила курс для предпринимателей о выходе на биржу

Корпорация МСП при экспертной поддержке Банка России и Московской биржи запустила на Цифровой платформе МСП.РФ обучающий курс для малого и среднего бизнеса. Он посвящен использованию возможностей фондового рынка для привлечения финансирования, сообщили в организации.

В рамках курса эксперты в формате подкаста развеют мифы о недоступности биржевых инструментов для бизнеса, расскажут о возможностях и подводных камнях. Предприниматели поделятся реальным опытом привлечения финансирования за счет выхода на биржу и расскажут, как процесс подготовки помог усовершенствовать внутренние бизнес-процессы компаний, найти новых партнеров и клиентов.

Запуск нового курса и современные тренды в работе малых и средних предприятий (МСП) на фондовом рынке представители Банка России, Московской биржи, Корпорации МСП, ВЭБ.РФ, Торгово-промышленной палаты (ТПП) и бизнеса обсудили на панельной дискуссии в Городских лабораториях ВЭБ.РФ в Москве.

«Фактически МСП только начинают осваивать возможности фондового рынка. И для государства важно, чтобы этот инструмент как один из механизмов развития бизнеса получал более широкое распространение. Совместно с Корпорацией МСП мы поддерживаем предпринимателей, решивших выйти на биржу. Сегодня такие МСП могут получать господдержку для покрытия части расходов на выпуск ценных бумаг. И нам бы хотелось, чтобы интерес малого и среднего бизнеса к альтернативным источникам финансирования увеличивался, и они активнее использовали фондовый рынок для своего развития», — сказал руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

Новый обучающий курс на Цифровой платформе МСП.РФ поможет предпринимателям понять возможности фондового рынка для развития бизнеса и подготовиться к каждому этапу выхода на биржу. В течение года он будет дополняться новыми материалами при участии специалистов Банка России, бирж, аудиторских фирм, рейтинговых агентств, а также компаний с опытом выхода на фондовые рынки.

«Пока к рынку капитала малый и средний бизнес относится с некоторым недоверием, считая это прерогативой крупных компаний. В большей степени это происходит из-за недостаточности информации о возможностях привлечения с его помощью средств в свои предприятия. В текущих условиях выход на биржу — это эффективный инструмент, который помогает диверсифицировать источники финансирования. В 2025 году при поддержке нашего дочернего МСП Банка малый и средний бизнес уже получил на бирже почти 18 миллиардов рублей. Среди эмитентов — компании из самых разных отраслей: от ретейла до химических производств и малых технологических компаний. Запуская новый курс, мы с коллегами из Банка России и Московской биржи сфокусировались на том, чтобы он был максимально практикоориентированным и дал предпринимателям четкое понимание, как работает этот инструмент, что он может дать конкретному бизнесу, какой алгоритм действий и какие есть меры поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня финансовый рынок имеет целый набор инструментов для бизнеса, альтернативных банковскому кредитованию. Однако большинство представителей МСП не рассматривают их как источники пополнения оборотных или инвестиционных средств в силу целого ряда причин, констатировала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.

«Выход на биржу представляется многим предпринимателям чем-то сложным и затратным, из-за чего некоторые из них даже не думают о такой возможности. При этом выпуск ценных бумаг — это на самом деле доступный рабочий механизм и для среднего, и для малого бизнеса. Поэтому важно рассказывать предпринимателям о возможностях фондовых инструментов, помогать выходить на биржу, используя господдержку. Это сделает альтернативные источники финансирования более понятными и востребованными среди предпринимателей, позволит им динамично развиваться независимо от ситуации на рынке кредитования», — уверена она.

