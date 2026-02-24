Реклама

18:44, 24 февраля 2026Экономика

В возможности прописаться в апартаментах увидели неожиданный риск

Эксперт Назарян: Возможность прописаться в апартаментах поднимет на них цены
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Возможность делать временную регистрацию в апартаментах рискует поднять цены на этот вид недвижимости. О неожиданном последствии такого решения рассказала россиянам эксперт по недвижимости Зара Назарян, пишет RuNews24.ru.

Специалистка уточнила, что прописаться в таких помещениях получится, если предоставить документы, которые подтвердят строительство здания для пребывания жильцов, а также пригодность нежилого помещения в нем как сходного по характеристикам с квартирой в многоквартирном доме.

Если россияне начнут массово регистрироваться в апартаментах, то цены на них начнут расти почти так же быстро, как и на обычные квартиры, предполагает специалистка.

«Это неизбежный сценарий, так как возможность, пусть даже временной, регистрации повлечет за собой повышенный спрос со стороны покупателей, которым застройщики обязательно воспользуются и начнут плавно поднимать цены», — пояснила Назарян. Тем не менее конкурировать с квартирами апартаменты вряд ли смогут, заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили, что временная регистрация в апартаментах не дает права на социальные выплаты и зачисление детей в школу.

