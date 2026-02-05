Россиянам назвали риски прописки в апартаментах

Юрист Пачулия: Регистрация в апартаментах не дает права на соцвыплаты

Временная регистрация в апартаментах не дает права на социальные выплаты и зачисление детей в школу. Риски прописки в таких помещениях назвал россиянам кандидат юридических наук, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия, его слова передает АГН «Москва».

Специалист напомнил, что временная регистрация — это просто учет места пребывания. «Она не дает автоматического права на зачисление детей в школу, прикрепление к поликлинике или получение социальных выплат», — пояснил Пачулия.

Юрист уточнил, что зарегистрироваться в апартаментах могут только владелец недвижимости, члены его семьи и близкие родственники. При этом помещение должно соответствовать санитарным нормам и быть пригодным для быта. То есть там должны быть зоны для отдыха, приготовления еды, необходимое освещение и коммуникации.

Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что закон о временной регистрации в апартаментах остается неуточненным, поэтому права граждан, проживающих в таких помещениях, под вопросом.