Экономика
16:59, 5 февраля 2026Экономика

Россиянам разъяснили права при регистрации в апартаментах

Депутат Разворотнева: Закон о временной регистрации в апартаментах не уточнен
Александра Качан (Редактор)

Фотло: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Закон о временной регистрации в апартаментах на данный момент останется неуточненным, поэтому права граждан, проживающих в таких помещениях, остаются под вопросам. Об этом заявила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой».

По словам эксперта, сейчас неясно, что именно имеется в виду под нежилыми помещениями, пригодными для проживания, о которых идет речь в законе. «Будут ли под этим понимать две комнаты с кухней или весь комплекс, включая высокие потолки, как в жилых домах с квартирами, нормы инсоляции, придомовую инфраструктуру и так далее?» — пояснила депутат.

Разворонева считает, что временная регистрация поможет с учетом граждан, но не будет гарантировать остальное. К примеру, регионы могут не согласиться прикреплять жильцов апартаментов к поликлиникам и зачислять их детей в учебные заведения, так как это увеличит нагрузку на инфраструктуру и бюджет.

Ранее назвали покупку апартаментов хорошим выбором при желании заработать на недвижимости.

