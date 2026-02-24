Реклама

16:31, 24 февраля 2026

Врач раскрыла опасную ошибку в лечении Трампа

Кардиолог Васильева: Трампу не показан аспирин для профилактики болезней сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что президент США Дональд Трамп принимает медикамент, который ему противопоказан. Опасную ошибку в его лечении врач раскрыла в своем Telegram-канале.

Васильева прокомментировала интервью Трампа, в котором он признался, что принимает аспирин для профилактики болезней сердца, причем в большей дозировке, нежели назначил лечащий врач. Специалистка подчеркнула, что президенту США вообще не показан этот медикамент.

Она пояснила, что, согласно исследованиям ученых, при приеме аспирина с профилактической целью риск серьезных кровотечений перевешивает пользу от снижения числа сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно данное предостережение касается людей после 60 лет, добавила Васильева. Врач уточнила, что Трамп значительно старше этого возраста.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, откуда у Трампа появился синяк на руке. По ее словам, причиной стал удар об угол стола.

