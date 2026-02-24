ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

ВСУ атаковали дронами пассажирский автобус в Брянской области, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, все произошло в поселке Белая Березка. Украинские военные нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по маршрутному автобусу, в котором находились пассажиры.

Богомаз сообщил, что автобус получил повреждения, при этом никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ атаковали регионы страны при помощи сотен беспилотников и управляемых авиабомб.