Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 24 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области

ВСУ атаковали дронами пассажирский автобус в Брянской области, пострадавших нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, все произошло в поселке Белая Березка. Украинские военные нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по маршрутному автобусу, в котором находились пассажиры.

Богомаз сообщил, что автобус получил повреждения, при этом никто не пострадал. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ атаковали регионы страны при помощи сотен беспилотников и управляемых авиабомб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская разведка заявила о планах Запада вооружить Киев ядерной бомбой. В Кремле возмущены, Медведев угрожает ядерным ударом

    Экономика России оказалась под угрозой из-за одного фактора

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    В российском городе нашли мертвого посетителя бара

    Ветхость теплосетей в России оценили

    Крыса упала с потолка в суп к посетительнице кафе и попала на видео

    Россиян предупредили об активизации мошенников накануне гендерных праздников

    Выявлен простой способ улучшить сон и память в пожилом возрасте

    Дочь звезды «А зори здесь тихие» рассказала о последних днях ее жизни

    Центр российского города остался без отопления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok