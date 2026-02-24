ВСУ атаковали Россию сотнями беспилотников и управляемыми авиабомбами

Минобороны России: Системы ПВО за сутки сбили 380 БПЛА и шесть авиабомб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию при помощи сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и управляемых авиабомб. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки шесть управляемых авиабомб и 380 БПЛА самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атак оборонное ведомство не привело.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали российский регион, который находится почти в тысяче километров от Украины. Помимо того, украинские дроны были сбиты над Краснодарским краем, Белгородской, Саратовской, Самарской и Ростовской областями, а также над Черным и Азовским морями.