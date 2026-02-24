Реклама

Россия
10:27, 24 февраля 2026

ВСУ атаковали российский регион почти в 1000 километров от Украины

Минобороны: Дрон ВСУ сбит над Самарской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

ВСУ атаковали российский регион почти в 1000 километров от Украины. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Речь идет о Самарской области. Так, расстояние от западной окраины региона до Краматорска (ДНР, временно находится под контролем ВСУ) составляет около 900 километров.

Кроме того, утром 24 февраля украинские дроны были сбиты над Краснодарским краем, Белгородской, Саратовской, Самарской и Ростовской областями, а также над Черным и Азовским морями.

В ночь на 24 февраля в небе над Россией было сбито 79 украинских дронов.

