Россия
07:21, 24 февраля 2026Россия

Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на регионы России в годовщину начала СВО

Средства ПВО сбили 79 БПЛА над регионами России в годовщину начала СВО
Марк Леонов
Марк Леонов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В ночь с 23 на 24 февраля, в четвертую годовщину начала специальной военной операции (СВО), Вооруженные силы Украины выпустили по регионам России 79 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированной атаки раскрыло Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, атаке подверглись семь российских регионов — Белгородская, Саратовская, Курская и Ростовская области, Краснодарский край, Адыгея и Крым. Также БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Наибольшее число дронов — 21 единицу — средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью. Над Адыгеей, Курской и Ростовской областями уничтожены по одному БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 февраля Вооруженные силы Украины устроили налет на Севастополь.

