22:37, 25 февраля 2026



Британского посла вызвали в МИД Грузии из-за санкций Лондона против телекомпаний
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Британского посла вызвали в МИД Грузии из-за введенных Лондоном санкций против телекомпаний «Имеди» и Postv. Об этом сообщила министр иностранных дел закавказской республики Мака Бочоришвили в эфире «Рустави 2».

«У нас была коммуникация с британской стороной, завтра мы ждем посла Британии в МИД Грузии. Мы потребуем объяснений, что является основанием таких решений», — заявила глава ведомства.

Великобритания накануне сообщила о введении санкций против грузинских СМИ, обвинив их в распространении неверной информации о ситуации на Украине.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер признала вмешательство западных стран во внутренние дела Грузии. По ее словам, ЕС поддерживает журналистов и представителей гражданского общества, которые мирно протестуют.

