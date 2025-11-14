Еврокомиссия признала вмешательство в дела Грузии

Представитель ЕК Хиппер признала поддержку Евросоюзом протестов в Грузии

Европейский союз (ЕС) поддерживает журналистов и представителей гражданского общества, которые мирно протестуют в Грузии. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер, передает РИА Новости.

При этом представитель Еврокомиссии (ЕК) отвергла утверждения о политической поддержке демонстрантов в республике. «Мы решительно против любого злоупотребления властью со стороны властей для подавления этих протестов», — также добавила она.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране происходит зарубежная спецоперация. По его словам, Грузия и ее политическая система «ходят по замкнутому кругу». Он добавил, что стране не дает покоя иностранная группировка, представляющая антидемократичные и неконституционные силы. Кобахидзе также сообщил, что эти силы не признают действующую власть и грузинскую государственность, поэтому «демократическая система должна защитить себя».