Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 25 февраля 2026Силовые структуры

Дорогостоящее лечение в российской больнице оказалось фейком

Главврача Псковской больницы Повторейко арестовали за превышение полномочий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель медучреждения наладила негласное сотрудничество с иностранными фармкомпаниями Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim, уточняет Baza. Дорогостоящее лечение, проводимое в больнице с использованием препаратов от этих производителей, оказалось фейком.

По версии следствия, главврач с 2022 по 2024 год вносила в документы недостоверные сведения о применении лекарственных средств, на основании чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей. Повторейко также получила выплаты от фармкомпаний в размере 720 тысяч рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что она дополнительно увеличивала свою зарплату, оформив на себя несколько врачебных ставок — терапевта, пульмонолога и инфекциониста. Она имела доступ к гостайне, как депутат Псковского Заксобрания.

Ранее сообщалось о задержании начальника полиции города Агидели Ильшата Салимова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он потребовал у четверых подчиненных передать ему часть выплаченных им денежных премий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Названа стоимость нового кроссовера Jaecoo в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok