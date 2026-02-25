Дорогостоящее лечение в российской больнице оказалось фейком

Главврача Псковской больницы Повторейко арестовали за превышение полномочий

Главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасию Повторейко арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель медучреждения наладила негласное сотрудничество с иностранными фармкомпаниями Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim, уточняет Baza. Дорогостоящее лечение, проводимое в больнице с использованием препаратов от этих производителей, оказалось фейком.

По версии следствия, главврач с 2022 по 2024 год вносила в документы недостоверные сведения о применении лекарственных средств, на основании чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей. Повторейко также получила выплаты от фармкомпаний в размере 720 тысяч рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что она дополнительно увеличивала свою зарплату, оформив на себя несколько врачебных ставок — терапевта, пульмонолога и инфекциониста. Она имела доступ к гостайне, как депутат Псковского Заксобрания.

Ранее сообщалось о задержании начальника полиции города Агидели Ильшата Салимова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он потребовал у четверых подчиненных передать ему часть выплаченных им денежных премий.