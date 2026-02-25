Реклама

12:56, 25 февраля 2026Силовые структуры

Начальник полиции российского города вымогал премии у подчиненных

В Башкирии начальник полиции Агидели попался на вымогательстве премий
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан задержали начальника полиции города Агидель Ильшата Салимова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, высокопоставленный полицейский в декабре 2023 года потребовал у четверых подчиненных передать ему часть выплаченных им денежных премий. Опасаясь проблем по службе, сотрудники согласились и передали вымогателю 165 тысяч рублей.

Преступление было выявлено в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ и подразделений собственной безопасности МВД республики.

Ранее ФСБ показала видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта в рамках возбужденного уголовного дела по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

