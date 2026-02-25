Реклама

Наука и техника
18:14, 25 февраля 2026

Принцип работы нового ударного «КУБа» объяснили

Эксперт Кнутов: «КУБ-10МЭ» поразит движущиеся цели под управлением оператора
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Новые ударные аппараты «КУБ-10МЭ» с оптико-электронной системой смогут поражать цели под прямым управлением оператора. Принцип работы барражирующего боеприпаса объяснил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«У этого БПЛА есть видеокамеры и ретрансляционный канал, который передает данные непосредственно к оператору. Дроновод управляет полетом этого беспилотника в реальном времени и направляет его на ту цель, которую необходимо поразить», — сказал он.

Ранее в феврале концерн «Калашников» сообщил о создании на основе опыта СВО боеприпаса «КУБ-10МЭ». Он стал первым российским аппаратом этого класса с дальностью полета более ста километров. Новый «КУБ» несет оптико-электронную систему наведения для уничтожения движущихся целей.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что «КУБ-10МЭ» благодаря большой дальности сможет поражать цели в глубине тыла противника.

    Обсудить
