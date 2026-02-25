Военный высказался о влиянии «КУБ-10МЭ» с дальностью полета более 100 километров на СВО

Военный Дандыкин: «КУБ-10МЭ» повлияет на ход боевых действий в зоне СВО

Первый в России тактический управляемый боеприпас с дальностью полета более 100 километров «КУБ-10МЭ» несомненно повлияет на ход боевых действий в зоне спецоперации (СВО), заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так о влиянии созданного «Калашниковым» оружия специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Самое главное, что привлекает, — это дальность. 100 километров — это прилично. Это уже не ближний тыл и даже не средний. То есть поражать можно в глубине тыла противника и технику, и все остальное. Поэтому такое изделие с такой дальностью несомненно повлияет на ход боевых действий. Чем длиннее рука, тем лучше. Это крайне необходимая вещь», — рассказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что «Калашников» на основе опыта СВО создал «КУБ-10МЭ» — первый в России тактический управляемый боеприпас с дальностью полета более 100 километров. По данным компании, боеприпас отличает высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Основная задача «КУБа-10МЭ» — высокоточное поражение легкобронированной техники, объектов тыла противника, стартовых позиций комплексов с беспилотниками.

